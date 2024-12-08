وفاة رئيس مركز ومدينة زفتى بعد صراع مع المرض

الغربية - مروة شاهين:

توفي إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، اليوم الأحد، داخل أحد المستشفيات بمدينة طنطا بعد صراع استمر ثلاثة أشهر مع المرض.

وبعد تدهور حالته الصحية، نقل فايد إلى مستشفى معهد ناصر بالقاهرة، فى الأيام الأخيرة نقل إلى أحد المستشفيات بمدينة طنطا لاستكمال علاجه إلى وافته المنية.

ونعى اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، ببالغ الحزن والأسى، رئيس مركز ومدينة زفتى، الذي وافته المنية، بعد مسيرة حافلة بالعطاء والعمل الجاد لخدمة أهالي المركز.

وأعرب المحافظ عن خالص تعازيه لأسرة الفقيد، مشيدًا بما قدمه الراحل من جهود مخلصة وإسهامات ملموسة في تطوير الخدمات وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

وأضاف المحافظ: “كان الأستاذ إبراهيم فايد نموذجًا يحتذى به في التفاني والإخلاص، وسيظل اسمه حاضرًا في ذاكرة أبناء زفتى ومحافظة الغربية"

وأعرب المحافظ عن بالغ حزنه وأسفه لرحيل أحد أبرز القيادات المحلية، مشيدًا بدوره الفاعل وجهوده الكبيرة في تطوير مركز زفتى والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين. وأكد أن الفقيد كان نموذجًا يحتذى به في الإخلاص والتفاني في العمل، وترك بصمات واضحة في كل مكان شغله.

وأضاف أشرف الجندي: “لقد فقدنا اليوم قيادة إدارية متميزة لطالما عملت من أجل صالح المواطن وألزمت نفسها بخدمة أبناء زفتى بكل إخلاص. أدعو الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته الكريمة الصبر والسلوان”.