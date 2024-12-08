كشف أثري جديد في الإسكندرية.. العثور على قطع وعملات بمعبد تابوزيريس ماجنا من العصر البطلمي -صور

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الإسكندرية - محمد البدري:

أعلنت البعثة الأثرية المصرية الدومينيكية، برئاسة الدكتورة كاثلين مارتينيز، وبالتعاون مع جامعة "بيدرو إنريكيث أورينا" الوطنية، عن اكتشاف ودائع للأساس تحت الجدار الجنوبي للسور الخارجي لمعبد تابوزيريس ماجنا غرب الإسكندرية.

تضمنت هذه الودائع مجموعة متنوعة من اللقى الأثرية والقطع الجنائزية والطقسية التي تسلط الضوء على أسرار هذه المنطقة خلال العصر البطلمي المتأخر.

وأشار الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إلى أن من بين القطع المتميزة التي تم الكشف عنها تمثال صغير من الرخام الأبيض لسيدة ترتدي التاج الملكي، وتمثال نصفي من الحجر الجيري لملك يرتدي غطاء الرأس "النيمس".

وأوضح أن الدكتورة كاثلين مارتينيز تعتقد أن تمثال السيدة يعود للملكة كليوباترا السابعة، على الرغم من اختلاف ملامح الوجه عن تلك الخاصة بالملكة، مما يرجح أنه لأحد الأميرات.

كما عثرت البعثة على 337 عملة، تحمل العديد منها صورة الملكة كليوباترا السابعة، بالإضافة إلى مجموعة من الأواني الفخارية الطقسية، ومصابيح زيتية، وأوانٍ من الحجر الجيري لحفظ الطعام وأدوات التجميل، وتماثيل برونزية، وتميمة على شكل جعران منقوش عليها عبارة "عدالة رع قد أشرقت"، وخاتم من البرونز مكرس للإلهة حتحور.

كما عُثر على مجموعة من الشقف والأواني الفخارية التي تؤرخ المعبد إلى العصر البطلمي المتأخر، مما يشير إلى أن بناء جدران المعبد يعود إلى القرن الأول قبل الميلاد.

وأوضحت الدكتورة كاثلين مارتينيز أن البعثة عثرت أيضًا على بقايا معبد من العصر اليوناني يعود إلى القرن الرابع قبل الميلاد، والذي دُمّر في الفترة ما بين القرن الثاني قبل الميلاد وبداية العصر الميلادي.

يقع هذا المعبد بالقرب من نظام أنفاق عميق يمتد من بحيرة مريوط إلى البحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى العثور على مقبرة كبيرة تضم 20 سردابًا، ومقبرة تحت فنارة تابوزيريس ماجنا القديمة تحتوي على ثلاثة غرف، تم العثور بداخل إحداها على تسعة تماثيل نصفية من الرخام الأبيض وعدد من القطع الأثرية.

وأسفرت أعمال التنقيب الأولية تحت مياه البحر المتوسط في هذه المنطقة عن اكتشاف هياكل آدمية وكميات كبيرة من القطع الفخارية، مما يؤكد الأهمية التاريخية والثقافية للموقع.