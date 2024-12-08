جنايات شبرا الخيمة تقضي بإعدام ربة منزل قتلت "مسنة" لسرقة ذهبها

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، بالإعدام شنقًا لربة منزل، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية، على ما اقترفته، وذلك لاتهامها بقتل مسنة طعنا لسرقة مصوغاتها الذهبية ومبالغ نقدية بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز علي محمود، وشيرين صلاح حمدي، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هاني خطاب.

وأحالت النيابة العامة المتهمين "محمد.ا.ز.م" 48 سنة، و"جيهان.ع.ا" 45 سنة، في القضية رقم 20673 لسنة 2020 جنايات أول شبرا الخيمة والمقيدة برقم 2643 لسنة 2020 كلي جنوب بها، لأنهما في يوم 2020/9/8 بدائرة قسم أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية، قتلا المجني عليها نفيسة محمود مصطفى عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية والعزم على قتلها بدافع سرقة حليها، كما حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاحًا أبيض "سكين".