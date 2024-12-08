جنايات نجع حمادي تحكم على عامل قتل جاره بالسجن 7 سنوات

قنا - عبدالرحمن القرشي:

عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار اسماعيل محمود الفران، وعضوية المستشارين أحمد محفوظ عبد اللطيف وتامر يحي محمد، وسكرتارية أبو المعارف عبد الشافي سلام ، وأحمد أبو سحلي، ومحمد كحلاوي، عامل ، بالسجن 7 سنوات، لاتهامه بقتل جاره بسبب خلافات الجيرة.

تعود أحداث القضية إلى 2 سبتمبر 2023 ، عندما وجهت جهات التحقيق، للمتهم سعد.ز.ت، 39 عاما، تهمة قتل محمد حسين فهمي، في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة، بعد أن تعدى عليه بعصا شوم، أودت بحياته.

وجرى إحالة القضية التي حملت رقم 19116 لسنة 2023 ، والمقيدة برقم 4072 كلي قنا، إلى محكمة جنايات نجع حمادي، والتي عاقبت المتهم حضوريا بالسجن 7 سنوات.