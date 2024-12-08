بدء زراعة القمح في قنا بتقنيات حديثة لزيادة الإنتاج وتقليل التكاليف -صور وفيديو

قنا - عبدالرحمن القرشي :

أجرت عدسة "مصراوي" بثًا مباشرًا، حول بدء موسم زراعة القمح بجنوب محافظة قنا، عبر نظم الزراعة الحديثة، ضمن مشروع تعزيز الأعمال الزراعية بالريف المصري تحت إشراف وزارة الزراعة.

وتتلخص أساليب زراعة القمح بالنظم الحديثة عبر التسطير على المصاطب الطينية بالتقاوي المعتمدة، مما يوفر في حجم الأسمدة والمبيدات المستخدمة خلال زراعة المحصول، مما يساعد في حماية الإنتاج من المتغيرات المناخية خلال فصل الشتاء.

وقالت المهندسة زينب محمد أخصائي زراعة القمح، إن استخدام الزراعة الحديثة في زراعة القمح يضاعف المحصول عن الطرق التقليدية، حيث ينتج الفدان الواحد ما يقرب من 30 أردب للفدان، بينما الطرق التقليدية لا تنتج أكثر من 14 إردب للفدان في ظل المتغيرات المناخية.

وأشار المزارعون خلال البث المباشر، إلى أن استخدام التقاوي المعتمدة من قبل مراكز البحوث الزراعية، بما يتضمن السياسة الصنفية للإقليم يساهم في تحسين جودة الإنتاج وحجمه، مع عدم الإفراط في استخدام الأسمدة والمبيدات.

ويستهدف مشروع تعزيز الأعمال الزراعية بالريف المصري زيادة الجرعة الارشادية لصغار مزارعي القمح بالأساليب الحديثة لزراعة القمح لتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي، لتعظيم جودة وحجم محصول القمح الاستراتيجي.