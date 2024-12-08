وضع حجر الأساس لشركة صينية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

الإسماعيلية- أميرة يوسف:

شهد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، فعاليات وضع حجر الأساس لمشروع شركة هينيواي إيجي الصينية لإنتاج الحقائب وأمتعة السفر، بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالقنطرة غرب، بإجمالي استثمارات بلغت ٥٠ مليون دولار، على مساحة ١٢٠ ألف متر مربع، وتوفر فرص عمل مباشرة تبلغ ٣٠٠٠ فرصة عمل.

حضر الفعالية، وليد جمال الدين رئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، ووهايلونج رئيس شركة هينيواي الصينية للحقائب وأمتعة السفر، تجاوز ليو تشيغ الملحق التجاري لسفارة الصين، اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، النائب محمد طلبة عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، ولفيف من قيادات الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومحافظة الإسماعيلية، وشركة هينيواي إيجي الصينية.

وفي كلمته، أكد وو هايلونج رئيس مجلس إدارة شركة هينيواي إيجي، سعادته ببدء العمل بجمهورية مصر العربية، بعد تأسيس شركتهم في الصين منذ ٢٠ عامًا تقريبًا، والتوسع في تايلاند ومن بعدها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالقنطرة غرب، مؤكدًا تقديم الهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس كافة التسهيلات التي تشجع على الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية بالقنطرة غرب.

ومن جانبه أكد وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن منطقة القنطرة غرب تتمتع بميزاتٍ تنافسية متنوعة تتمثل في توافر العمالة الفنية المدربة، والمواد الخام، مما يؤهلها لتصبح قلعة صناعية عالمية في مجال الصناعة، بالإضافة للتكامل مع موانئ الهيئة والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والدولية التي تحقق النفاذية الكاملة لنحو ملياري مستهلك حول العالم، مؤكدًا أن هذا المشروع يعكس نجاح الشراكة المتواصلة مع القطاع الخاص، ويمثل ترجمةً مباشرة للجهود الترويجية التي قامت بها الهيئة خلال الفترة الماضية والتي استهدفت جذب الاستثمارات من كبرى الشركات العالمية في القطاعات المستهدف توطينها باستراتيجية الهيئة.

وأشار إلى اعتزازه بوضع حجر الأساس لرابع المشروعات بمنطقة القنطرة غرب خلال أقل من ٤ أشهر، وموضحًا أن الهيئة تعمل على خلق مجتمع متكامل داخل منطقة القنطرة غرب بالتعاون مع مؤسسات الدولة، لتوفير مختلف سبل الحياة من مراكز تجارية وفروع للبنوك وغيرها من متطلبات نجاح الأعمال بالمنطقة.

وفي كلمته، قال المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، نجتمع اليوم لوضع حجر أساس مشروع إنتاج وتصنيع أمتعة السفر لشركة هينيواي الصينية بالمنطقة الصناعية بالقنطرة غرب، والتي تعد من أكبر شركات صناعة حقائب السفر، وذلك على مساحة إجمالية تبلغ ١٢٠ ألف متر مربع، بإجمالي استثمارات تصل إلى ٥٠ مليون دولار أمريكي، ويستهدف المشروع توفير ٢٠٠٠ فرصة عمل، وإنه يوم يعكس عمق العلاقات الثنائية بين بلدينا (مصر والصين)، والتعاون المثمر الذي يجمعنا على مختلف المستويات، وأود أن أشير إلى أهمية العلاقات المصرية الصينية، والتي تعود إلى أكثر من نصف قرن، حيث كانت مصر أول دولة عربية وأفريقية تعترف بجمهورية الصين الشعبية، كما تشترك مصر في مبادرة الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس الصيني، شي جين بينج، لتعزيز العلاقات بين الصين ودول العالم الأعضاء في المبادرة.

وأود أن أشير إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، هي إحدى المحطات الرئيسية في مبادرة الحزام والطريق، كما تعد المركز الإقليمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر في الشرق الأوسط وأفريقيا، لموقعها الجغرافي المميز وتمتعها بالعديد من الحوافز الاستثمارية، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في تلك المنطقة خاصةً في قطاع النقل واللوجستيات وصناعة السيارات.

وأضاف أن هذا المشروع يمثل خطوة جديدة في مسيرة الشراكة الاقتصادية بين مصر والصين، وينضم إلى سلسلة نجاحات الشراكة بين المنطقة الاقتصادية والاستثمارات الصينية، حيث يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الصناعة المحلية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب ودعم الاقتصاد الوطني.

وأكد أن المنطقة الصناعية بالقنطرة غرب منطقة صناعية واعدة وتستطيع استقبال المزيد من الاستثمارات، واستطاعت أن تكتسب ثقة المستثمرين الأجانب في فترة وجيزة من خلال الجهود الترويجية المستمرة للهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس. مختتمًا كلمته قائلا: " نشكر شركائنا الصينيين على ثقتهم في السوق المصري وعلى جهودهم في تنفيذ هذا المشروع الذي يعكس روح التعاون والابتكار وأدعو المزيد من الشركات الصينية للتعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لما تقدمه من مناخ جيد للاستثمار، كما نعبر عن دعمنا الكامل لكل الاستثمارات وكل ما يعزز العلاقات بين بلدينا".