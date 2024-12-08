حضر طابور الصباح والإذاعة المدرسية.. وزير التعليم يتفقد 6 مدارس في مغاغة والعدوة بالمنيا -صور

المنيا-جمال محمد:

أجرى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الأحد، جولة تفقدية لعدد من مدارس محافظة المنيا؛ وذلك في إطار الجولات المستمرة التي يجريها الوزير بالمدارس بمختلف المحافظات لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية، ورافقه خلالها اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، والدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة.

واستهل وزير التربية والتعليم ومحافظ المنيا جولتهما بزيارة مدرسة "عمرو السعدى عبد الحميد للتعليم الأساسي" التابعة لإدارة العِدوة التعليمية، والتي تضم ٤٧٤ طالبا وطالبة، وحضر الوزير والمحافظ طابور الصباح، وتابعا فقرات الإذاعة المدرسية، وشهدا تحية العلم والنشيد الوطنى، وأشادا بأداء الطلاب ومهاراتهم فى إلقاء الفقرات بمهارة وإتقان.

وتفقد الوزير والمحافظ عددًا من فصول المدرسة، حيث اطلع الوزير على أداء الطلاب فى كراسات الحصة والواجبات المنزلية للطلاب، ومدى التزامهم، وحرص الوزير على متابعة مستوى الطلاب فى مهارات القراءة والكتابة، وتقييم أدائهم، للتأكد من مستوى مهارات القراءة وفهم الدروس لديهم، وتحديد مستواهم التعليمى، ووجه الوزير بإعداد برامج علاجية للطلاب ضعاف القراءة والكتابة، ومتابعة تحسن مستواهم التعليمى.

وعقب ذلك، توجه الوزير والمحافظ إلى مدرسة "المسيد الابتدائية" التابعة لإدارة العِدوة الفترة الصباحية والتي تضم ٩٣٦ طالبا وطالبة، وحرص على متابعة أداء الطلاب في كراسات الواجبات المدرسية والحصة، ومستوى أداء الطلاب فى القراءة والكتابة، ووجه بتنفيذ البرامج العلاجية لتحسين مستوى أداء الطلاب، كما وجه بإرسال لجنة للمدرسة لمتابعة ما تم تنفيذه من توجيهات وقياس نتائج تحسن أداء الطلاب.

توجه كذلك وزير التربية والتعليم ومحافظ المنيا، إلى مدرسة "الشهيد محمد إبراهيم الثانوية المشتركة" التابعة لإدارة العِدوة التعليمية والتى تضم ٦٨١ طالبا وطالبة، وتابع الوزير والمحافظ خلال زيارتهما للمدرسة التقييمات الأسبوعية للطلاب، ووجه الوزير بالالتزام بإجراء التقييمات التى أعدتها الوزارة بصورة منتظمة.

وفى إدارة مغاغة التعليمية، تفقد الوزير والمحافظ مدرسة "كفر المداور الابتدائية ٢" والتي تضم ٦٤٢ طالبا وطالبة، وتفقدا عددا من الفصول، واطلعا على دفاتر درجات الطلاب في التقييمات الاسبوعية، ووجه الوزير بالالتزام بكافة الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية التى أعدتها الوزارة.

كما تضمنت الجولة تفقد الوزير والمحافظ مدرسة مغاغة الثانوية بنين والتي يبلغ إجمالي عدد طلابها ٤٦٤ طالبا، وتفقدا عدداً من فصول المدرسة، وحرص الوزير على متابعة الالتزام بإجراء التقييمات بصورة منتظمة.

واختتم الوزير و المحافظ جولتهما بزيارة مدرسة "مغاغة الإعدادية بنين" الملحقة بمدرسة "مغاغة الثانوية بنين"، وذلك لإجراء أعمال الصيانة بالمدرسة، والتى يبلغ عدد طلابها ٤٣٦طالبا، وحرصا على متابعة انتظام العملية التعليمية.

وأكد محمد عبد اللطيف، أن الوزارة تستهدف تعزيز جودة التعليم وضمان توفير أفضل الفرص التعليمية لجميع الطلاب، موجهّا الشكر لمحافظ المنيا، على جهود المحافظة المبذولة لتطوير العملية التعليمية وتهيئة المدارس لتحقيق انضباط المنظومة التعليمية بالمحافظة.

ومن جانبه، ثمن محافظ المنيا جهود الوزير لتطوير العملية التعليمية، وكافة الجهود التى تبذلها الوزارة لضمان انضباط العملية التعليمية، مؤكدًا على أن المحافظة تبذل قصارى جهدها لضمان انضباط العملية التعليمية وتحفيز الطلاب.