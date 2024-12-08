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محافظ جنوب سيناء وسفراء الكويت واليونان وقبرص يحضرون احتفال ذكرى القديسة كاترينا -صور

01:12 م الأحد 08 ديسمبر 2024
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    تقديم التهاني بعيد استشهاد القديسة كاترينا
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    تقديم التهنئة لمطران الدير
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    تهنئة المطران
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    المحافظ والسفراء داخل الدير
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    محافظ جنوب سيناء
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    محافظ جنوب سيناء وسفير دولة الكويت
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    السفراء يتفقدون المعالم السياحية بالدير
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    جولة السفراء داخل الدير
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جنوب سيناء - رضا السيد:

قدم الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، وسفراء الكويت واليونان وقبرص في مصر، التهنئة للأنبا ديمترى ديميانوس مطران دير سانت كاترين، ورهبان الدير، بمناسبة عيد استشهاد القديسة كاترينا، وذلك عقب حضور مراسم الصلوات والطقوس التي أقيمت اليوم الأحد.

وأعرب محافظ جنوب سيناء، عن سعادته بحضور هذه الاحتفالية المقدسة، مؤكدا على العلاقات الطيبة بين الدير والجهاز التنفيذي بالمحافظة.

وأوضح المحافظ أن مشروع التجلي الأعظم يعد إضافة لمكانة الدير الدينية والتاريخية العميقة، وسيعمل على تعظيم الاستفادة من إمكانيات المدينة السياحية.

كما رحب المحافظ، بسفراء الدول التي حرصوا على المشاركة في هذه الاحتفالية، مشيرا إلى أن مدينة سانت كاترين تعد بقعة مقدسة على أرض سيناء التي جلى الله بها لسيدنا موسى، وتحتوي على العديد من المقومات الدينية والروحانية، ومن أهمها دير سانت كاترين الذي يعد من أقدم الأديرة حول العالم.

وأعرب سفراء الكويت واليونان والقبرص، عن سعادتهم بحضور هذه الاحتفالية، ووجودهم داخل الدير وفي مدينة سانت كاترين، مؤكدين أنها تتمتع بروحانيات وطبيعة خلابة.

ومن جانبه، قدم الأنبا ديمترى ديميانوس مطران دير سانت كاترين، الشكر للمحافظ والوفد المرافق له من السفراء، لحرصهم على مشاركتهم هذه الاحتفالية الدينية الهامة، والتي يأتي آلاف الزائرين حول العالم للمشاركة فيها داخل الدير.

وأجرى المحافظ والسفراء، جولة داخل الدير، واستمعوا إلى شرح وافي عن مكونات الدير، ومنها شجرة العليقة، والكنيسة الكبرى، ومتحف الكنوز الأثرية، وبئر موسى، وكنيسة الجماجم، وحديقة الدير، ومعصرة الدير.

خالد مبارك محافظ جنوب سيناء القديسة كاترينا مشروع التجلي الأعظم دير سانت كاترين ديمترى ديميانوس
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