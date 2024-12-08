جنازة المخرج مصطفى سالم زوج الفنانة بدرية طلبة في الإسكندرية -فيديو وصور

الإسكندرية - محمد البدري:

تصوير: مصراوي

شيعت ظهر اليوم الأحد، جنازة المؤلف والمخرج المسرحي مصطفى سالم - زوج الفنانة بدرية طلبة -الذي وافته المنية مساء أمس السبت؛ بعد تاريخ حافل من الأعمال الفنية.

أقيمت صلاة جنازة الفنان مصطفى سالم عقب صلاة الظهر في مسجد العمري غرب الإسكندرية، ليوارى الثرى في مدافن العمود بمنطقة كرموز.

وأفاد مقربون من أسرة الراحل، بأن الفنانة بدرية طلبة لم تتمكن من حضور الجنازة بسبب تواجدها خارج مصر وقت إعلان الوفاة، فيما حضر عدد من أفراد أسرتها لتشييع الجثمان

وكانت بدرية طلبة، أعلنت خبر وفاة زوجها عبر حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتبت: "أبو بناتي مصطفى سالم في ذمة الله، وأنا برا مصر، أوصل مصر وأبلغكم بميعاد الدفنة في اسكندرية. دعواتكم بالرحمة والمغفرة."

أعربت بدرية طلبة عن حزنها العميق لفقدان زوجها، مشيرة إلى أنها خارج مصر حاليًا وستعود قريبًا لحضور الجنازة في مدينة الإسكندرية، وطلبت من متابعيها الدعاء له بالرحمة والمغفرة.

مصطفى سالم هو مخرج ومؤلف مسرحي مصري بارز، بدأ مسيرته الفنية في مجال المسرح وكان له دور بارز في تطوير الحركة المسرحية الشابة في الإسكندرية.

اشتهر بإخراج وتأليف العديد من المسرحيات التي لاقت نجاحًا كبيرًا، من أبرز أعماله مسرحية "عيال تجنن" التي عُرضت عام 1994، والتي كانت نقطة تحول في مسيرته الفنية.

تعاون مصطفى سالم مع زوجته الفنانة بدرية طلبة في عدة أعمال مسرحية، حيث كتب وأخرج العديد من المسرحيات التي شاركت فيها؛ هذا التعاون أثمر عن عدة أعمال ناجحة، مما جعلهما ثنائيًا مميزًا في عالم المسرح المصري.

إلى جانب مسرحية "عيال تجنن"، قام مصطفى سالم بإخراج وتأليف العديد من المسرحيات الأخرى التي لاقت استحسان الجمهور والنقاد على حد سواء.