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بالصور.. هكذا يحيى قساوسة ورهبان جنوب سيناء ذكرى القديسة كاترينا

01:00 م الأحد 08 ديسمبر 2024
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    الاف السائحين
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    الرهبان
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    الرهبان والقساوسة
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    الطقوس
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    الكنيسة الكبري
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    اللف حول الكنيسة
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    اللف حول الكنيسة بالرفات
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    حمل الرفات _1
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    حمل رفات القديسة كاترينا
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    رفع الصليب
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    الاحتفال بعيد استشهاد القديسة كاترينا
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    طقوس الصلوات
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    طقوس الاحتفالية
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    الاحتفال
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جنوب سيناء - رضا السيد:

نظم دير سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، احتفالية داخل الكنيسة الكبرى، احتفالا بعيد استشهاد القديسة كاترينا، بحضور الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، ووزير الدفاع اليوناني، وعدد من السفراء بدولة اليونان، ومئات السائحين من مختلف جنسيات العالم.

وترأس الأنبا ديمترى ديميانوس مطران الدير، ختام الصلوات التي تقام بحضور قساوسة ورهبان الدير، وعدد كبير من الراغبين في المشاركة في طقوس الاحتفالية، والتي تضمنت الترانيم والطقوس الدينية.

وحمل مطران الدير، والرهبان والقساوسة، الصليب ورفات القديسة كاترينا بعد أن جرى إخراجها من الصناديق التي توضع فيها داخل كنيسة التجلي، وتعالت أجراس الدير وسط أجواء مبهجة للسائحين المشاركين.

وقاموا باللف حول الكنيسة وهم وتجول الرهبان حول الكنيسة الكبرى حاملين الرفات والرايات، ومرتدين ملابس حمراء، ثم عادوا إلى الكنيسة لأداء الصلوات.

يذكر أن رفات القديسة كاترينا عبارة عن جمجمة و كف اليد، الذين عثر عليهم فوق قمة جبل كاترين في القرن الحادي عشر الميلاد، وجرى وضعهم بالكنيسة، لافتًا إلى أن القديسة كاترينا كانت تعيش في الإسكندرية بالقرن الثالث الميلادي، واعتنقت المسيحية من خلال رؤية السيد المسيح في المنام، وعندما سمع الإمبراطور حاول إقناعها بالعودة للوثنية، بمرة الزواج، ومرة أخرى والمال، ولكنها رفضت، فقرر قطع رأسها.

وعقب انتهاء الصلوات، تلقى الأنبا ديمترى ديميانوس، مطران الدير، التهاني من زوار الدير، ووزع الحلوى و خواتم القديسة كاترينا على زائري الدير سواء كانوا مسيحيين أو مسلمين.

وقدم محافظ جنوب سيناء التهنئة لمطران وقساوسة الدير، مؤكدا على الروابط العلاقات الودية بين الدير والجهاز التنفيذي بالمحافظة.

وجدير بالذكر، أن احتفالات عيد استشهاد القديسة كاترينا، تقام داخل دير سانت كاترين على مدار يومي 7 و8 ديسمبر من كل عام داخل الكنيسة الكبرى بحضور آلاف السائحين.

جنوب سيناء ذكرى القديسة كاترينا خالد مبارك ديمترى ديميانوس
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