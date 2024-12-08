الطفلة ليلى ضحية حريق شقة طنطا تلحق بوالدتها وشقيقها

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الغربية - مروة شاهين:

توفيت منذ قليل، الطفلة ليلي محمد الحفناوي، بعد 24 ساعة من وضعها على أجهزة التنفس الصناعي داخل العناية المركزة بمستشفى طنطا الجامعي، لتلحق بوالدتها وشقيقها ضحايا حريق اندلع بشقتهم السكنية بمدينة طنطا بمحافظة الغربية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، تلقت إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان طنطا، يفيد بورود بلاغ من الأهالي، بنشوب حريق هائل في الطابق الأخير من منزل مكون من 4 طوابق، وارتفاع ألسنة اللهب، وتصاعد كثيف للدخان.

انتقلت قوة أمنية، وسيارات الإطفاء، وجرى الدفع بـ 6 سيارات إسعاف، وتبين، وفاة طبيبة، تدعى أسماء محمد شوقي 36 عاما، وابنها مالك محمد علي الحفناوي، 12 عاما، وإصابة طفلتها ليلى، 4 سنوات، بتوقف في عضلة القلب والتنفس، قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة.

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