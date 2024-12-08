زوج طبيبة طنطا ينعاها وأولاده بكلمات مؤثرة

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الغربية - مروة شاهين

كشف أحد أقارب الطبيبة أسماء شوقي التي توفيت هي وابنها مالك، داخل مسكنهما بسبب اختناق نتيجة نشوب حريق عن تفاصيل خاصة بالواقعة لـ"مصراوي".

وقال محمد سامي أحد أقارب الأسرة لـ"مصراوي" إن الطبيبة وابنها ماتا إثر إصابتهما بتوقف عضلة القلب والتنفس، بينما عانت طفلتها ليلي محمد باختناق شديد نتيجة حريق اندلع داخل شقتهم السكينة في الساعات الأولى من صباح أمس السبت أثناء نومهم، وجرى نقل الصغيرة حينها إلى مستشفى طنطا الجامعي.

وتابع أن الطفلة ليلي محمد الحفناوي، البالغة من العمر 4 سنوات، توفت بعد أن قضت عدة ساعات علي أجهزة التنفس الصناعي، بالعناية المركزة، وكانت في حالة صحية غير مستقرة.

ونعي محمد الحفناوي زوج الطبيبة أسماء شوقي، أسرته بكلمات مؤثرة:"الله يرحمكم ويصبرني على فراقكم.. سامحوني لو قصرت معاكم.. ربنا يرحمكم ويغفر لكم"

ومن جانبها نعت مديرية الشئون الصحية بالغربية الطبيبة أسماء شوقي السيد بقسم المعامل مستشفى صدر طنطا التى وفاتها المنية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، تلقت إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان طنطا، يفيد بورود بلاغ من الأهالي، بنشوب حريق هائل في الطابق الأخير من منزل مكون من 4 طوابق، وارتفاع ألسنة اللهب، وتصاعد كثيف للدخان.

انتقلت قوة أمنية، وسيارات الإطفاء حينها، وتم الدفع بـ 6 سيارات إسعاف، وتبين وفاة طبيبة، تدعى أسماء محمد شوقي 36 عامًا، وابنها مالك محمد علي الحفناوي 12 عاما، وإصابة طفلتها ليلي محمد علي الحفناوي، 4 سنوات، بتوقف في عضلة القلب والتنفس قبل أن تتوفى.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على ألسنة اللهب وإخماد النيران قبل امتدادها إلى العقارات السكنية المجاورة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

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