قفزت 35 مركزًا.. الأكاديمية العربية السابعة محليًا و الـ46 عربيًا في تصنيف التايمز

الإسكندرية – محمد عامر:

حققت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تقدمًا في نتائج النسخة الخاصة بالمنطقة العربية لتصنيف التايمز للجامعات 2024 بحصولها على المركز السابع محلياً والــ 46 عربياً من بين 351 جامعة.

وأظهرت نتائج التصنيف تقدم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، حيث قفزت 35 مركزاً بعد أن كانت تحتل المركز الـ81 على مستوي الجامعات العربية في نسخة التصنيف لعام 2023.

ووفقًا لبيان صادر عن الأكاديمية، اليوم الأحد، تقدمت الأكاديمية 15 مركزًا على مستوى الجامعات المصرية، واحتلت المركز السابع محلياً بعدما كانت تحتل المركز الـ 22 في آخر نسخة العام الماضي للتصنيف.

وهنأ الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية، أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب بنتائج التصنيف، قائلًا: "نعمل على توفير بيئة تعليمية متميزة تتماشى مع المعايير العالمية تدعم تطلعات طلابنا وهو ما يعزز من موقع الأكاديمية كمؤسسة تعليمية رائدة".

يشار إلى أن تصنيف التايمز للجامعات يُعتبر من أهم تصنيفات التعليم الجامعي، حيث يأخذ في اعتباره مجموعة من المعايير بما في ذلك جودة التعليم، والبحث العلمي، والمجتمع، والطلاب الدوليين، وسمعة المؤسسة.