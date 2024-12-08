مصرع شاب في حادث دراجة نارية في قويسنا

المنوفية- أحمد الباهي:

لقى شاب 30 عامًا، مصرعه في مدخل المنطقة الصناعية بقويسنا المنوفية، أثناء قيادته دراجة نارية واختلال عجلة القيادة في يده وانقلابها به.

وتلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد بمصرع الشاب "عمرو.ز.أ.ل" 30 عامًا، مقيم بقرية كفر الشيخ إبراهيم التابعة لمركز قويسنا، إثر تعرضه لحادث مأساوي أثناء قيادته دراجة نارية ووفاته.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.

من جانبها، أعلنت أسرة الشاب وفاته، تشييع جثمانه من مسجد سيدي إبراهيم ابن أدهم بقرية كفر الشيخ إبراهيم، وذلك عقب انتهاء تصاريح الدفن.