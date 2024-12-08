أضواء المدينة تبهر السائحين.. شرم الشيخ تستعد لأعياد الكريسماس -صور

جنوب سيناء – رضا السيد :

استعدت المنتجعات السياحية بمدينة شرم الشيخ، لاستقبال العام الميلادي الجديد 2025، وذلك من خلال مجسمات ضوئية ضخمة في المداخل، وإقامة بوابات وممرات من الأضواء، ومجسمات ضوئية للحيوانات والشخصيات، وبابا نويل، وأشجار الكريسماس، بهدف جذب أكبر عدد من السائحين المترددين على مدينة السلام.

وقال أحمد مجدي طلاله، المدير التنفيذي لجمعية أصدقاء السياحة للإبداع، إن استعدادات المنتجعات السياحية بشرم الشيخ اختلفت عن الأعوام السابقة، وحرصت الوحدة المحلية على تزيين الميادين العامة بالأضواء المبهرة التي تعبر عن بداية العام الجديد، مؤكدا أن أضواء بالقطاعات السياحية الشهيرة والتي منها قطاع السوق التجاري القديم، ونعمة، وسهو سكوير. تشهد إقبال سياحي كبير.

وأوضح المدير التنفيذي لجمعية أصدقاء السياحة للإبداع، أن المنتجعات السياحية بالمدينة قامت بإضاءة وتزين مداخلها بالمجسمات الضوئية التي تعبر عن الكريسماس، وإنارة أشجار النخيل بالشوارع لتبهر السائحين، مؤكدا أن السائحين يستمتعون داخل المدينة بالأضواء و والأجواء الشتوية الدافئة التي تتميز بها مدن جنوب سيناء السياحية كافة، وهذه الأجواء تتيح لهم ممارسة الألعاب المائية والغوص، والقيام بالرحلات البحرية والسفاري.

ومن جانبه، قال رامي رزق الله، مدير قطاع سهو سكوير بشرم الشيخ، إنه جرى إضفاء روح الإبهار والمتعة على القطاع الذي يقصده آلاف السائحين من مختلف جنسيات العالم كل عام، للاحتفال بأعياد الكريسماس، والتي تمثلت في إقامة ممرات من الأضواء، ومجسمات ضوئية متنوعة ومبهجة للأزهار والحيوانات و الأشجار، والشخصيات المختلفة خاصة بابا نويل، إضافة إلى تنظيم برامج ترفيهية متنوعة تتمثل في عروض الأكروبات المتنوعة، والساحر، والنافورة الراقصة، والعديد من الفقرات الغنائية والاستعراضية المتنوعة.

وأكد مدير قطاع سهو سكوير، أن السائحين ينجذبون نحو البرامج التي تتيح لهم الترفيه والمغامرة وفي نفس الوقت تجعلهم يعيشون أجواء مبهرة، وهذا ما يجري داخل القطاع، حيث يتم تقديم فقرات غير تقليدية من خلال تجول بابا نويل داخل القطاع لتوزيع الهدايا على السائحين، وأيضا تجول الأشكال الكرتونية التي يعشقها الأطفال لتوزيع الحلوى والهدايا عليهم، كل ذلك يعد من أهم عوامل الجذب السائحين من مختلف الجنسيات والأعمار.

ولفت إلى أن جميع القطاعات والمنتجعات السياحية تتنافس في إعداد البرامج الترفيهية لجذب السياح، وهذا التنافس أضاف بدرجة كبيرة لمكانة مدينة. شرم الشيخ، وجعلها مدينة سياحية عالمية متكاملة.