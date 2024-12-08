رصاصة في الرأس.. مقتل تلميذ في مشاجرة بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

قُتل تلميذ متأثرًا بإصابته بطلق ناري في الرأس، في مشاجرة بالبلينا جنوبي محافظة سوهاج؛ بسبب خلافات الأرض الزراعية.

تلقى مأمور مركز شرطة البلينا بحدوث مشاجرة ووجود قتيل دائرة المركز.

تبين من التحريات، حدوث المشاجرة بين كل من طرف أول "خلف. ع" 57 عامًا مدرس، وابن عمه "إبراهيم. ص" 30 عامًا نقاش، وطرف ثان "ممدوح. ع" 58 عامًا عامل، "فرج. ا" 60 عامًا مزارع، "أنس. ب" 12 عامًا تلميذ مصابًا بطلق ناري في الرأس، جرى نقله لمستشفى البلينا المركزي وتوفي عقب وصوله.

وألقت قوات الأمن القبض على أطراف المشاجرة، وبحوزة الأول من الطرف الأول السلاح المستخدم، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب، وإحداث الأول من الطرف الأول إصابة الثالث من الطرف الثاني التي أودت بحياته من السلاح المضبوط بحوزته؛ بسبب خلافات الجيرة بالأرض الزراعية.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.