مصرع 5 أشخاص جراء سقوط سيارة في ترعة ببني سويف

بني سويف-حمدي سليمان:

لقى 5 أشخاص مصرعهم، إثر انقلاب سيارة ميكروباص كانوا يستقلونها في ترعة أبو شوشة في نطاق مركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

تلقت مديرية أمن بنى سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بانقلاب سيارة ميكروباص في مياه ترعة أبوشوشة، أمام كوبري سعد في نطاق مركز الفشن جنوب المحافظة، فجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين مصرع: محمد مصطفى عبد العال، ومحمود حسن و محمد ورداني صابر، و حسن ربيع فتح الباب، وخميس شعبان، وجميعهم مقيمين قرية كمون التابعة لمركز الفشن.

جرى انتشال الجثامين، ونقلها إلى مشرحة المستشفى المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وصرحت النيابة العامة بدفن الجثامين الخمسة.