تداول 19 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة فى موانئ البحر الأحمر

كتب- حسام الدين أحمد:

رست 11 سفينة تجارية وعبارة ركاب على أرصفة موانئ الهيئة، لتحقق تداول 19000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1066 شاحنة و 145 سيارة.

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن حركة الواردات شملت 9000 طن بضائع، 620 شاحنة و120 سيارة، وشملت حركة الصادرات 10000 طن بضائع، 446 شاحنة و 25 سيارة.



واستقبل ميناء سفاجا السفينة Alcudia Express اليوم الأحد، بينما غادرت السفينتين دليلة وبوسيدون اكسبريس، كما استقبل الميناء أمس ثلاث سفن وهي بوسيدون اكسبريس ، دليلة والحرية وغادرت السفينة Alcudia Express.

كما جرى تداول 3000 طن بضائع و280 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر السفينتين آور وآيلة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1745 راكبا.