تضم 35 شيخًا وواعظة.. قافلة الأزهر تصل جنوب سيناء لإقامة ندوات توعوية

جنوب سيناء – رضا السيد:

استقبل الدكتور أحمد بدير مدير منطقة جنوب سيناء الأزهرية، اليوم السبت، قافلة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف بالأقصر، برئاسة الدكتور مجدي الرملي، نائب فرع المنظمة بالأقصر ومدير الوعظ، وعضوية الشيخ ضياء الدين أحمد الطيب، أمين فرع المنظمة بالأقصر، الدكتور علي رضا، بجامعة لأزهر، والشيخ عمر سيد، مدير إدارة الوعظ بالأقصر، لإقامة ندوات توعوية داخل مدن المحافظة.

وقال الدكتور أحمد بدير، رئيس فرع المنظمة بجنوب سيناء ومدير المنطقة الأزهرية، إن القافلة تضم 35 فردا، لإقامة ندوات توعوية خلال الفترة من 7 حتى 14 ديسمبر الجاري، بمدن "طور سيناء، شرم الشيخ، سانت كاترين"، لنشر الفكر الوسطي، ومحاربة التطرف والشائعات، وأخطار السوشيال ميديا التي تضر بوحدة الوطن.

وأوضح مدير المنطقة الأزهرية في تصريح اليوم، أن القافلة تتضمن ثلاث أفرع هم "الأزهر، الوعظ، بيت العائلة"، مؤكدًا أن بيت العائلة يضم مجموعة من أشقاء الوطن المسيحيين، تأكيدا على روابط الوحدة والتسامح الديني، إضافة إلى عددًا من ربات البيوت وشيخ بلد، للتأكيد على اللحمة الوطنية، والنسيج الموحد للوطن.

ولفت إلى أنه جرى إنشاء المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف عام 2006، على يد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بهدف تجميع أبناء خريجي الأزهر لنشر الفكر الوسطي، ومحاربة التطرف والشائعات، ومحاربة الإرهاب، مؤكدًا أن فروعها تنتشر بكافة المحافظات المصرية، إضافة إلى انتشار فروع لها في بلدان العالم الإسلامي.

وأشار إلى التنسيق مع كافة الإدارات الأزهرية، لتوفير الخدمات اللازمة لعمل القافلة، وتذليل العقبات التي قد تعوق سير العمل، للقيام بواجبها الدعوي على أكمل وجه.

وكان في استقبال القافلة من جنوب سيناء الأزهرية، الشيخ مضر عبد السميع، أمين فرع المنظمة بالمحافظة ومدير المنطقة للمواد الثقافية، والشيخ رفيق الشناوي، مدير إدارة الوعظ والإرشاد وعضو فرع المنظمة، والشيخ حمادة السباعي، مدير إدارة الدعوة وعضو فرع المنظمة، وإبراهيم أبوزيد، مدير إدارة رعاية الطلاب، والدكتور محمد الرفاعي مدير إدارة المكتبات بالمنظمة، و فهد محفوظ، مدير إدارة بيت الشباب بالمنظمة، و صفاء السيد، مدير التعليم النموذجي وعضو فرع المنظمة، وطارق محمود المنسق الإعلامي لفرع المنظمة بجنوب سيناء.