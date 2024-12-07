حريق محدود في مركز للنساء والتوليد ببني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

شب حريق محدود في مركز طبي للنساء والتوليد، في مدينة بني سويف، مساء اليوم السبت، دون خسائر في الأرواح، أو إصابات بشرية.

وتلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بتصاعد أدخنة كثيفة من مركز طبي للنساء والتوليد، بالقرب من كورنيش النيل وسط مدينة بني سويف، فجرى التوجيه بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

وانتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، وجرت السيطرة على الحريق قبل امتداده للمباني المجاورة، دون خسائر في الأرواح أو إصابات بشرية.

وتبين من التحريات والمعاينة الأولية أن سبب الحريق ماس كهربائي، مع وجود تسريب بجهاز التعقيم المركزي، أدى إلى نشوب الحريق، وتحرر محضر بالواقعة.