سيدة تلحق بزوجها بعد أيام من وفاته.. والأسرة: "قالت للتربي"سيب مكان بجواره ليا" -فيديو

المنوفية- أحمد الباهي:

أجرى "مصراوي" بثًا مباشرًا مع أسرة زوجين بمدينة الباجور في محافظة المنوفية، توفاهم الله في فترة زمنية قصيرة، إذ رحل الزوج "رضا قنديل" 74 عامًا، منتصف أكتوبر الماضي، فيما لحقته زوجته بداية الشهر الجاري، في واقعة حازت تعاطفًا كبيرًا من أهالي المدينة.

"حسن رضا" نجل المهندس رضا قنديل، أوضح لـ"مصراوي"، أن والده عاش يتقرب إلى الله وأصيب بالسرطان قبل أشهر من وفاته، ورغم ذلك داوم على أداء صلاة الفجر حاضرًا في المسجد، وعمل طول حياته على حل خلافات منطقته والمشاركة في الأعمال للخيرية.

وأضاف: "أمي الحاجة ناهد اتصدمت بوفاته بل أخبرت التربي أن يترك لها مكانًا بجواره لأن موعدها قريب"، مشيرًا إلى أن الأم طلبت منهم أن تؤدي العمرة سريعًا، لكن تأجل الموعد لعدم انقضاء شهور العِدة، ورغم الاستعداد لتلك الرحلة إلى أن قدر الله سبق وتوفت.