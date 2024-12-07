بالصور.. أمين عام الآثار يتفقد أعمال ترميم معبد إدفو والكب فى أسوان

أسوان - إيهاب عمران:

تفقد الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أعمال الترميم والتطوير الجارية بمعبد إدفو، حيث تقوم البعثة الأثرية المصرية الألمانية بترميم وتنظيف النقوش الجدارية بالمعبد من الأتربة والسناج وإعادتها إلى ما كانت عليه عند بنائه في العصر البطلمي.

كما تفقد الصرح الأول للمعبد، موجهاً بضرورة بدء أعمال الترميم والتنظيف داخله وتطوير منظومة الإضاءة به وتجهيزه لاستقبال الزائرين تمهيداً لافتتاحه للزيارة، حيث إن هذا الصرح يعد منطقة بانوراما للمعبد والمنطقة المحيطة به.

ثم توجه الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بمرافقة فهمي محمد الأمين مدير عام آثار أسوان والنوبة، وأسامة إسماعيل مدير عام منطقة آثار إدفو، إلى منطقة الكاب الأثرية بأسوان لتفقد الخدمات المقدمة للزائرين بها، موجهاً بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير اللوحات الإرشادية والمعلوماتية بالمنطقة، وتفعيل منظومة التذاكر الإلكترونية والبوابات الرقمية للتسهيل على الزائرين وزيادة القدرة الاستيعابية لمنافذ بيع تذاكر دخول المنطقة وجعل عملية الدخول والزيارة أكثر يسر وسهولة.

وأشار إلى أنه سيتم التنسيق مع محافظة أسوان وكافة الجهات المعنية لإنشاء مرسى نهري لربط منطقة الكاب الأثرية بمسار الرحلات السياحة النيلية من الأقصر إلى أسوان والعكس مروراً بالكاب.

وقال الأثري أسامة إسماعيل، أن معبد إدفو أحد أجمل وأكمل المعابد المصرية القديمة، على الضفة الغربية لنهر النيل بمدينة إدفو، بدأ بناءه الملك بطلميوس الثالث، وانتهى العمل به فى عهد الملك بطلميوس الثاني عشر، وكُرس للمعبود حورس.

ومازال المعبد محتفظاً بكل عناصره المعمارية والزخرفية وأغلب النقوش الموجودة على جدرانه تمثل مناظر تقديم القرابين من قِبل الملوك للمعبودات، ومناظر الحروب التقليدية وطقس تأسيس المعبد. يشتهر المعبد بتمثالين للمعبود حورس في هيئة الصقر على جانبي مدخله، ويوجد جنوب المعبد بقايا بيت الولادة (الماميزي) المُحاط بمجموعة من الأعمدة ذات التيجان النباتية.