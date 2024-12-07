فيها حاجة حلوة.. راعي كنيسة بقنا يشارك في افتتاح معهد أزهري -صور

قنا- عبدالرحمن القرشي :

في مشهد يعكس روح المحبة والتعايش، شارك الأنبا فيلبس إسحاق، راعي كنيسة أبي فام الجندي بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف محافظة قنا، في افتتاح مجمع معاهد عثمان مجاهدي الأزهري بنين وفتيات بالقرية، بحضور المسؤولين بإدارة الوقف الأزهرية، وعدد من رجال الدين الإسلامي والمسيحي وجمع غفير من الأهالي.

وتداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عدد من الصور أظهرت مشاركة راعي كنيسة المراشدة في افتتاح مجمع المعاهد الأزهرية بقرية المراشدة بالوقف.

وعبر الأنبا فيلبس في كلمته خلال الافتتاح، عن سعادته للمشاركة في افتتاح صرح علمي كبير في قرية المراشدة، مؤكدا أن تلك المشاركة شئ معتاد بين المسلمين والمسيحيين في أي مناسبة داخل القرية، لافتًا إلى أنهم يشتركون فيها سويًا، وهذا يدل على الترابط والوحدة الوطنية.