تأجيل محاكمة سفاح عزبة رستم بالغربية لجلسة 9 فبراير القادم

الغربية- مروة شاهين:

قضت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات المحلة محافظة الغربية، اليوم السبت، في أولى جلسات محاكمة سفاح عزبة رستم، والمتهم بإنهاء حياة والدته وشقيقه وشقيقته، داخل منزلهم، بتأجيل القضية لجلسة 9 فبراير القادم.

كانت مديرية أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة ببلاغ من أهالي قرية الشين بمقتل 3 أشخاص من أسرة واحدة (سيدة وابنها وبنتها)، داخل منزلهم بعزبة رستم.

وتوجهت قوة أمنية من المباحث الجنائية إلى موقع الحادث، وأجرت تحرياتها بعد معاينة الجثث التي كانت مقطعة بشكل مشوه، وسجلت بها علامات ذبح في منطقة العنق، قبل إضرام النار بها، حيث أكد الشهود والسكان المحيطين بموقع الحادث أن مرتكب الواقعة "محمد.أ.ا" 29 سنة، محامي، وشقيق الضحيتين الثانية والثالثة وابن الضحية الأولى.

وأمرت النيابة العامة عقب التحقيق بحبس المتهم وعرضه على مستشفي الأمراض العقلية لبيان سلامة قواه العقلية ومازال تحت الكشف الطبي.