وكيل تعليم الإسكندرية يعلن حصول 471 مدرسة على شهادة الجودة

الإسكندرية – محمد عامر:

أعلن الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، حصول 471 مدرسة موزعة على الإدارات التعليمية في الإسكندرية على شهادة الجودة والاعتماد التربوي.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم خلال مؤتمر صحفي بديوان المديرية، اليوم السبت، إن اللجنة زارت 40 مدرسة جديدة للحصول على شهادة الجودة، متوقعًا تضاعف عدد المدارس الحاصلة على الجودة بحلول العام المقبل.

ولفت أبو زيد، إلى أنه جرى تزويد المدارس بـ 6400 مقعد بالإضافة إلى 40 ألف ديسك في 45 مدرسة جديدة خلال العام الدراسي الجديد، منوهًا أنه جرى دهان 2700 مدرسة بالجهود الذاتية في مبادرة من إدارات المدارس.

وكشف وكيل الوزارة أنه سيجري زراعة 30 ألف شجرة بالمدارس على مستوى المحافظة خلال شهور ديسمبر الجاري ويناير وفبراير المقبلين، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة.