رئيس مدينة الأقصر يتابع تطبيق الهوية البصرية على واجهات المحال العامة

الأقصر- محمد محروس:

تابع اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، البدء في أعمال التزام الشركة صاحبة الامتياز الإعلاني بتطبيق الهوية البصرية الخاصة باللافتات على واجهات المحال العامة، من حيث مراعاتها لمعايير الهوية البصرية وحصولها على التراخيص اللازمة لوضع اللافتات مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتطبيق الهوية البصرية لمدينة الأقصر في لوحاتها الإعلانية.

في سياق آخر تم تنفيذ حملات تمشيطية، لضبط عربات الحنطور المخالفة وغير المرخصة بعدد من شوارع مدينة الأقصر، ما أسفر عن التحفظ على عربة حنطور مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين, وذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر، بضرورة الاهتمام بتكثيف كافة الجهود للقضاء على المواقف العشوائية لعربات الحنطور، ومنع السير العشوائي لها والذي يؤثر على حركة وانسيابية المرور بالشوارع.