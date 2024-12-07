"تعليم الإسكندرية": سد عجز المعلمين وتقليل كثافة الفصول بنسبة 100%

الإسكندرية – محمد عامر:

قال الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، إنه جرى سد العجز في المعلمين بالمواد الرئيسية خلال العام الدراسي الجاري بكافة المدارس بالمحافظة بنسبة 100%.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم خلال مؤتمر صحفي بديوان المديرية، اليوم السبت، أنه جرى تخفيض كثافات الفصول لـ 45 طالب في الفصل الواحد بنسبة 100% في 31 ألف فصل على مستوى المحافظة.

وأشار إلى أن العام الدراسي الحالي مختلف بمضمونه ومحتواه، قائلًا إنه جرى العمل على عدة محاور تشمل تقليل كثافات الفصول، وعجز المعلمين والمبادرات، وتطبيق الخطة الاستراتيجية للتربية والتعليم.

وأضاف أبو زيد، أن 1000 فصل جديد دخل الخدمة مع بداية العام الدراسي الجديد، تتوزع بين إضافة مباني جديدة، أو أماكن غير مستغلة، وذلك لتقليل الكثافات الطلابية بالفصول.