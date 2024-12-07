ضبط عاطل بحوزته 15 فرش حشيش في كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

ضبطت مباحث مركز شرطة دسوق في كفر الشيخ، عاطل وبحوزته كمية كبيرة من جوهر الحشيش المخدر قبل ترويجها على عملائه في نطاق مركز دسوق، والمراكز المجاورة.

كان اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ تلقى إخطارًا من اللواء خيري نصار، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن يفيد بضبط وحدة مباحث مركز دسوق المدعو "س.ع.س.ا"، 40 عامًا، عاطل، ويقيم بقرية شباس الملح التابعة لمركز دسوق وبحوزته كميات كبيرة من جوهر الحشيش المخدر قبل ترويجها على عملائه.

كانت معلومات وردت إلى العقيد محمد عبدالعزيز، رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، والرائد فؤاد الفقي، رئيس مباحث مركز شرطة دسوق، تفيد باتجار المتهم المذكور في جوهر الحشيش المخدر في نطاق دائرة مركز شرطة دسوق لترويجها على عملائه من تجار ومدمني المخدرات.

وبتكثيف التحريات التي أجريت تحت إشراف اللواء خيري نصار، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، والعميد أحمد الصباحي، رئيس مباحث المديرية تبين صحة ما ورد من معلومات.

شُكلت حملة أمنية مكبرة ترأسها الرائد فؤاد الفقي، رئيس مباحث مركز شرطة دسوق، وتوجهت ناحية مسكن المتهم المذكور، وجرى ضبطه وبحوزته 15 فرش حشيش، وسلاح ناري "فرد خرطوش"، وطلقتين تستخدم على ذات السلاح، ومبلغ مالي قيمته 6 الآف جنيه، وهاتف محمول.

القي القبض على المتهم واقتيد إلى مركز شرطة دسوق وبمواجهته بالمضبوطات أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الناري للدفاع عن النفس، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال على عملائه، والمبلغ المالي من متحصلات البيع.

حُرر بذلك المحضر رقم 29958 لسنة 2024 جنايات مركز شرطة دسوق، وبإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وعرض المتهم عليها أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.