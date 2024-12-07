بالصور- وزير العدل يفتتح مكتب الشهر العقاري الجديد بمجمع محاكم المنصورة

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الدقهلية- رامي محمود:

افتتح المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، اليوم، مكتب توثيق الشهر العقاري الجديد بمبنى مجمع محاكم المنصورة بشارع الجيش يرافقه اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية.

وتفقد وزير العدل ومساعديه ورؤساء المحاكم والمستشارين ومحافظ الدقهلية ، بمكتب الشهر العقاري الجديد بمبنى مجمع محاكم المنصورة، والذي يعمل بأحدث النظم التكنولوجية منذ تلقي الطلبات وحتى تسليم الخدمة للمواطنين، ويعمل بنظام الشباك الواحد.

كما يمكن للمواطنين التقديم عن بعد"أونلاين" باستخدام تطبيق"أرغب في عمل توكيل" عبر بوابة مصر الرقمية، الأمر الذي ينهي المعاملات بدقة عالية وفي أسرع وقت باستخدام النماذج المؤمنة.

وثمن محافظ الدقهلية، الدور المتميز لوزارة العدل في التوسع في تطوير وإنشاء مقرات جديدة لمكاتب توثيق الشهر العقاري لخدمة المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم في توثيق محرراتهم الرسمية، لاسيما في ظل خطة الدولة المتكاملة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق الشفافية والنزاهة وسرعة إنجاز معاملاتهم اليومية.

وأكد أن المحافظة بكامل أجهزتها تعمل على توفير كافة الخدمات للمواطنين في كافة القطاعات المختلفة من خلال التعاون والتنسيق مع كافة الوزارات وأجهزة الدولة المختلفة.

من جهته أكد المستشار عدنان فنجري وزير العدل أن الوزارة لا تدخر جهدا في توفير كافة الخدمات للمواطنين في جميع مراكز ومدن الجمهورية بزيادة عدد مكاتب التوثيق تخفيفا عن كاهل المواطنين في تلقي الخدمة من أقرب مكان.

وقال إن الوزارة تعمل على تطوير كافة فروع مكاتب الشهر العقاري وميكنتها وتجهيزها على أعلى مستوى من الجاهزية مدعمة بكافة الوسائل التكنولوجية الحديثة للحد من تكدس المواطنين، ويختصر الإجراءات التي يتردد فيها المواطن على أكثر من موظف.

وأوضح وزير العدل أنه بافتتاح هذا المكتب الجديد يصبح بالدقهلية فرع توثيق يعمل بنظام الشباك الواحد ،وأن المكتب يقدم خدماته للمواطنين على مدار اليوم من خلال عدد 6 شباك لتوثيق المستندات الرسمية ومكاتب حفظ المستندات إلى جانب تخصيص أماكن لاستراحة المواطنين.

كذلك قام محافظ الدقهلية ووزير العدل بزيارة محكمة استئناف المنصورة بمنطقة المختلط ،ومكتب المحامي العام الأول النيابة العامة،نيابة استئناف المنصورة، وعدد من المكاتب الإدارية بالمحكمة وسط ترحيب العاملين بالمحكمة.