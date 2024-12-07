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مصرع طبيبة وابنها وإصابة طفلتها في حريق شقة بطنطا

04:04 م السبت 07 ديسمبر 2024

ارشيفية

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الغربية- مروة شاهين:

لقيت طبيبة تدعى أسماء محمد شوقي (36 عامًا) وطفلها مالك محمد علي الحفناوي (12 عامًا) مصرعهما، وأصيبت طفلتها ليلى محمد علي الحفناوي (4 سنوات) بحالة حرجة، إثر نشوب حريق هائل داخل شقتهم الكائنة بالطابق الأخير من منزل مكون من 4 طوابق بشارع مروان الحكيم المتفرع من شارع المتوكل في مدينة طنطا بمحافظة الغربية.

تلقى مأمور قسم شرطة ثان طنطا إخطارًا بنشوب الحريق وتصاعد ألسنة اللهب والدخان الكثيف. انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بـ6 سيارات إسعاف، حيث تبين وفاة الطبيبة وطفلها جراء توقف عضلة القلب والتنفس نتيجة استنشاق الدخان الكثيف.

جرى نقل المصابة إلى العناية المركزة بمستشفى طنطا الجامعي، بينما أودعت جثامين الضحايا في المشرحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تكثف الأجهزة المعنية جهودها لمعرفة ملابسات الحادث وأسبابه.

مصرع طبيبة حريق شقة محافظة الغربية مستشفى طنطا الجامعي
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