الجامعة اليابانية تحصد المركز الثامن محليًا في تصنيف التايمز

الإسكندرية – محمد عامر:

أعلن الدكتور عمرو عدلي، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية، اليوم السبت، عن تحقيق الجامعة مركزًا متقدمًا في تصنيف التايمز للتعليم العالي للجامعات العربية لعام 2024

وقال رئيس الجامعة اليابانية، إن الجامعة جاءت ضمن الفئة "51-60" على مستوى الجامعات العربية، وحصلت على المركز الثامن محليا وعلى مستوى الجامعات المصرية.

وأضاف أن هذا الإنجاز يعكس تميز الجامعة في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، ويأتي نتيجة للشراكة المثمرة مع الجانب الياباني، والجهود المتميزة لأعضاء هيئة التدريس، والطلاب المتفوقين، والإداريين الأكفاء، بالإضافة إلى الدعم المستمر من مجلس الأمناء.

وأشاد رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية، بجهود لجنة التصنيفات بالجامعة ودورها الفعال في تحقيق هذا الإنجاز، مؤكدًا على مواصلة العمل نحو المزيد من التميز والنجاحات المستقبلية.