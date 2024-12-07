التحفظ على 3 خلاطات أسمنت.. إزالة 4 حالات بناء مخالف في المنتزه بالإسكندرية- صور

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الإسكندرية – محمد عامر:

شن حي المنتزه ثان بالإسكندرية بالتنسيق مع قوات الشرطة والجهات المعنية حملات مكبرة لإزالة البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة.

وأسفرت الحملات عن إزالة 4 حالات بناء مخالف بينها تعديات على الأراضي الزراعية عبارة عن مباني وحوائط وأعمدة خرسانية، بمناطق طوسون وعزبة الرحامنة.

وقالت الدكتورة رباب مدني، رئيس حي المنتزه ثان، إن الإزالة شملت التحفظ على 3 خلاطات خرسانة وكميات كبيرة من الأخشاب، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كان الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، أكد أن ملف مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة واسترداد حق الدولة في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة.

وأكد المحافظ أن هناك تنسيق كامل بين جهاز حماية أملاك الدولة ومديرية الأمن وجميع جهات الولاية بالمحافظة ورؤساء الأحياء في تنفيذ قرارات الازالة لجميع التعديات بكل قوة وحزم.