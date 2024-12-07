ليلة بكت فيها دار السلام.. نهاية مأساوية لعريس و4 من أسرته بسوهاج- صور

سوهاج- عمار عبدالواحد:

عمت الفرحة بين أفراد عائلة برمانة في قرية أولاد سالم بحري بدار السلام شرقي محافظة سوهاج؛ عقب إعلان المهندس إسلام خطوبة من إحدى زميلته من محافظة قنا، استقل العريس و10 من أفراد أسرته بينهم طفلًا سيارة ملاكي "تمناية" وتوجهوا إلى منزل العروس.

أطلقت السيدات الزغاريد وبث سائق السيارة أغاني الأفراح ابتهاجًا بالمناسبة السعيدة، وتبادل العريس أطراف الحديث مع أقاربه وأسرته الذين رافقوه في تلك الرحلة التي رسموا خطوطها العريضة من حيث الهدايا والزيارة والاتفاق بين الطرفين قبل خروجهم من المنزل.

فجأة اختفت أصوات الضحكات والحديث والزغاريد، وتغيير المشهد بارتفاع صرخات السيدات وترديد البعض "استرها يا رب"، لحظات رعب عاشها مستقلوا السيارة، عقب اختلال عجلة القيادة في يد ياسر سائق السيارة، أخذت السيارة تترنح قليلًا على الطريق الزراعي، وبسرعتها اندفعت في مياه ترعة الفاروقية، المجاورة للطريق من الناحية الشرقية.

سرعان ما تبدد الفرح إلى حزن، وبدلًا من وصول العريس وأسرته إلى منزل العروس بمحافظة قنا انقلبت السيارة في الترعة، وبدلًا من انتظار الأهل والأقارب في القرية عودة العريس وأسرته والحديث عما دار في جلسة الخطوبة وصلهم نبأ الحادث وخرجوا فزعين مذعورين ليجدوا أقاربهم جثث ومصابين، ليعودوا بهم لمسقط رأسهم 5 جثث في مشهد جنائزي مهيب، وينقل منهم 6 آخرين وسائق السيارة لمستشفى دار السلام المركزي لتلقي العلاج.

وشيع الآلاف من أهالي قرية أولاد سالم بحري والقرى المجاورة بدار السلام شرقي محافظة سوهاج، مساء الجمعة، جثامين 5 أشخاص من أسرة واحدة لقوا مصرعهم في حادث انقلاب سيارة ملاكي "تمناية" في ترعة الفاروقية أمام قرية الشيخ امبادر، أثناء توجههم لمحافظة قنا لخطبة فتاة من محافظة قنا لأحد الضحايا، ورفقته عددًا من أفراد الأسرة وأقاربه.

وتعالت صرخات وبكاء أسرة وأقارب المتوفين أثناء تشييع الجثامين الخمسة لمقابر عائلتهم "برمانة" بذات الناحية، حيث خرجت النعوش بعد الصلاة عليهم في مسجد القرية خلف بعضها في مشهد جنائزي مهيب.

وحصل "مصراوي" على أسماء ضحايا ومصابي حادث انقلاب سيارة ملاكي "تمناية" في ترعة الفاروقية بدار السلام شرقي محافظة سوهاج، وشملت قائمة الضحايا كل من "عبير. س" 48 عامًا ربة منزل، "زياد. أ" 8 أعوام، "أحمد. س" 38 عامًا موظف، "محمد. س" 55 عامًا موظف، "إسلام. ع" 27 عامًا مهندس "العريس".

بينما شملت قائمة المصابين كل من "ياسر. خ" 45 عامًا سائق مصابًا بكسر مضاعف بالزراع الأيسر، "عفيفي. س" 54 عامًا مدرس مصابًا بقطع بالأذن اليسرى واشتباه ما بعد الارتجاج، "محمد. أ" 54 عامًا مدرس مصابًا بكسر بالزراع الايمن وكدمات متفرقة بالجسد، "هدى. أ" 40 عامًا ربة منزل مصابًا بكدمة بالصدر واشتباه كسر بالضلوع، "سحر. أ" 45 عامًا معلمة مصابة بكدمات، "مهران. م" 5 أعوام، "مروة. ع" 35 عامًا موظفة مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد.

البداية كانت بتلقي اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج إشارة من غرفة عمليات النجدة بانقلاب سيارة ملاكي في ترعة الفاروقية دائرة مركز شرطة دار السلام، ووجود متوفين ومصابين.

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