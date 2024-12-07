الحبس وغرامة 20 ألف جنيه لشاب ابتز زميلته في العمل بصور عارية بقنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:

قضت المحكمة الاقتصادية لاستئناف قنا، الدائرة الابتدائية الأولى جنح برئاسة محمد عبدالكريم النجار، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد أبوالوفا وشريف عبدالحميد، وحضور ذياد ضياء وكيل النيابة، وأمانة سر مدحت يوسف الهواري، وجاد خلف النجار، بحبس شاب سنة مع دفع كفالة ألفي جنيه لوقف عقوبة الحبس مؤقتًا وغرامة مالية 20 ألف جنيه في دائرة قسم قنا.

ترجع بداية القضية إلى شهر أبريل من العام الحالي 2024، عندما حررت فتاة شكوى في مباحث الإنترنت بمديرية أمن قنا لتضررها منها زميلها في العمل، حيث يرسل لها صور عارية له وتهديدها بأنه سوف يرسل الصور والفيديوهات للجميع وقام بإرسالها لشقيقتها أيضًا عبر تطبيق الواتساب.

وبعد فحص الواقعة وتكثيف التحريات توصلت مباحث الإنترنت إلى صحة الشكوى وتم إحالتها إلى المحكمة الاقتصادية لاستئناف قنا الدائرة الإبتدائية الأولى جنح والتي قضت بحبس المتهم سنة مع الشغل مع دفع كفالة ألفي جنيه لوقف عقوبة الحبس، وغرامة مالية 20 ألف جنيه بتهمة ابتزاز وتهديد فتاة بنشر صور خادشة للحياء لها في دائرة قسم قنا.