وصول 6 آلاف طن ردة لميناء بورتوفيق

رست 12 سفينة تجارية على أرصفة موانئ البحر الأحمر، لتحقق تداول 25 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، 1040 شاحنة و215 سيارة.

وشملت حركة الواردات 12500 طن بضائع، 505 شاحنة و125 سيارة، بينما شملت الصادرات 12500 طن بضائع، 535 شاحنة و90 سيارة، حيث استقبل ميناء سفاجا ا السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس اليوم السبت بينما تغادر السفينة Alcudia Express.

ووصل ميناء سفاجا مساء أمس، السفينتين أمل و Alcudia Express وغادرت ثلاث سفن وهي بوسيدون اكسبريس، دليلة والحرية، كما تم تداول 2200 طن بضائع و 240 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية للسفن الثلاث سينا، آور وآيلة.

واستقبل ميناء بورتوفيق بالسويس السفينة ADONNIS على متنها 6 آلاف طن ردة قادمة من ميناء عدن، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1865راكب بموانيها.