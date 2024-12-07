إضاءة مبهجة وأشجار كريسماس.. الأقصر تتزين استعداداً لاحتفالات رأس السنة

قبل دقائق من انطلاق المباراة.. المحافظ يؤازر منتخب القليوبية في نهائي

الأقصر- محمد محروس:

واصل مجلس مدينة الأقصر بقيادة اللواء دكتور علي الشرابي، تنفيذ أعمال تزيين الشوارع والميادين والحدائق بأشجار الكريسماس والزينة والإضاءة الملونة والإضاءة الديكورية المبهجة المختلفة، وذلك في إطار توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، برفع حالة الاستعداد لاستقبال احتفالات رأس السنة الميلادية، لظهور المدينة في هذه المناسبة بشكل لائق ومميز ويعكس الوجه الجمالي والحضاري للمدينة.

وأكد محافظ الأقصر، ضرورة رفع حالة الاستعداد لاستقبال العام الجديد 2025 بتجميل شوارع المحافظة بالأشجار المضيئة والزينة البديعة للظهور بشكل لائق بطابع حضاري مميز يعكس الوجه الجمالي للمحافظة أمام السائحين من مختلف دول العالم، حيث أن رأس السنة الميلادية تعد أحد أهم المواسم السياحية بالمحافظة.