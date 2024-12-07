ذبحها وأصابها بـ 44 طعنة.. جنايات المحلة تخفف عقوبة متهم بقتل زوجته الحامل

الغربية- مروة شاهين:

قضت محكمة جنايات مستأنف المحلة بتخفيف الحكم على المتهم بقتل زوجته الحامل بـ44 طعنة في قرية الراهبين بمركز سمنود، من السجن المؤبد إلى 5 سنوات.

وجاء تخفيف الحكم على المتهم بعد تعديل القيد والوصف من القتل العمد إلى ضرب أفضى إلى الموت.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهم، تاجر يبلغ من العمر 31 عامًا، بعد قتل زوجته “ر.ص” (27 عامًا)، حاصلة على بكالوريوس ألسن، طعناً وذبحاً بسبب خلافات زوجية. وقد سدد المتهم لها 44 طعنة قبل ذبحها، ما أدى لمقتلها هي والجنين.

وقعت أحداث الجريمة البشعة في شهر نوفمبر من العام الماضي، حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة سمنود يفيد بورود بلاغ من الأهالي، بمقتل ربة منزل بعدة طعنات متفرقة على يد زوجها في قرية الراهبين، بدائرة المركز.

وأظهرت المعاينة الأولية للطب الشرعي أن المجني عليها، كانت حامل في الشهور الأخيرة، وتوفي الجنين بعد إصابته بـ11 طعنة.

جرى ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان عام المركز، حيث حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق. وأمرت النيابة بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، وإحالة القضية إلى المحكمة المختصة، والتي أصدرت حكمها المتقدم.