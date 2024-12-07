سلبيات ومخالفات جسيمة.. إغلاق 31 منشأة طبية خاصة بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

نفذت إدارة العلاج الحر بمديرية صحة البحيرة ،حملات للرقابة والمتابعة فحصت خلالها 155 منشأة طبية خاصة ما بين مستشفيات وعيادات خاصة ، ومراكز طبية ومعامل ومراكز أشعة وعلاج طبيعي وعيادات أسنان وعيادات تخصصية وغيرها من المنشآت على مستوى المحافظة.

أسفرت الحملات عن تنفيذ 14 قرار غلق لمنشآت مخالفة لاشتراطات الترخيص أو تدار بدون ترخيص ، وإصدار 17 قرار غلق للتنفيذ ، وتحرير محضرين فض أختام ، وتوجيه 21 انذار لمنشآت طبية بها بعض سلبيات غير جسيمة لتلافيها وتصويب أوضاعها.

وأكد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة أن القطاع الطبي الخاص شريك مهم وأساسي في تقديم الخدمات الطبية، وأنه لا تهاون في تطبيق القانون ومعاقبة كل من تسول له نفسه لمخالفة ذلك ، وضرورة العمل على تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.