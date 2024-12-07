فاجعة الزفاف.. مصرع فتاة دهستها سيارة طائشة أمام قاعة أفراح بالمنوفية

المنوفية- أحمد الباهي:

لقيت فتاة تدعى “هايدي.م.ا” (23 عامًا) مصرعها مساء أمس الجمعة أمام إحدى قاعات الأفراح بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، إثر تعرضها لحادث دهس من سيارة مسرعة، حيث لم يتوقف قائد السيارة لمساعدة الفتاة، وتركها في حالة نزيف شديد قبل أن يفر هاربًا من الموقع.

وأكد شهود عيان لـ مصراوي، أن الحادث وقع أثناء حضور الفتاة لحفل زفاف بإحدى قاعات الأفراح، حيث صدمتها سيارة بسرعة وبطريقة متهورة، ما أدى إلى وفاتها في المستشفى بعد محاولة إنقاذها.

وأضاف شهود العيان أن الفتاة من قرية المصيلحة بشبين الكوم، وحاصلة على بكالوريوس الطفولة المبكرة وكانت تدير حضانة للأطفال كمشروع خاص بها.

وتواصل أسرة الضحية سعيهم للوصول إلى أي شخص وثّق اللحظة لتحديد رقم السيارة وهوية السائق، وذلك بالتعاون مع الشرطة لضبط المسؤول عن الحادث.

وسيشيع جثمان “هايدي” بعد صلاة الظهر اليوم في مقابر شبين الكوم، على أن يقام العزاء في مسجد الشهيد.