"بيلعب بالسلاح".. إصابة سيدة برصاصة من ابنها في سوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بسوهاج، حقيقة إصابة ربة منزل برش خرطوش بأماكن متفرقة بالجسد، في دار السلام شرقي المحافظة.

تلقى مأمور مركز شرطة جرجا إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي الجديد بوصول المدعوة "فوقية. م" 45 عامًا ربة منزل مصابة برش خرطوش بالرقبة والصدر.

أفاد زوجها "صبري. ع" 45 عامًا عامل أنه أثناء إعداد زوجته المذكورة الخبز بفرن بلدي أعلى

سطح المنزل، وعقب وضعها الوقود البلدي بالفرن انفجرت منه طلقة أحدثت إصابتها، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك، ونفى الشبهة الجنائية.

توصلت التحريات إلى عدم صحة أقوال زوج المصابة، وأن وراء ارتكاب الواقعة ابنها "عبدالحميد" 19 عامًا، طالب.

جرى ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وذلك أثناء عبثه بفرد خرطوش كان بحوزته خرجت منه طلقة عن طريق الخطأ أحدثت إصابة والدته، وبإرشاده تم ضبط السلاح المستخدم.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.