قتل أسرته وقطعهم إلى أشلاء.. وصول "سفاح عزبة رستم" إلى جنايات المحلة- صور

الغربية- مروة شاهين:

وصل منذ قليل المتهم بإنهاء حياة أفراد أسرته وتحويلهم إلى أشلاء وإضرام النيران بهم، والمعروف إعلاميا بـ "سفاح عزبة رستم" إلى قفص الاتهام بالدائرة الرابعة بمحكمة جنايات المحلة الكبرى، كما حرصت أسرة الأم على الحضور، في أولى جلسات محاكمة المتهم.

وتنظر الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات المحلة بمحافظة الغربية، اليوم السبت، أولى جلسات سفاح عزبة رستم، والمتهم بإنهاء حياة والدته وشقيقه وشقيقته، داخل منزلهم الكائن بعزبة رستم التابعة لقرية الشين، بمركز ومدينة قطور بسبب خلافات بينهما على الميراث.

كانت مديرية أمن الغربية إخطارًا من شرطة النجدة ببلاغ من أهالي قرية الشين بمقتل 3 أشخاص من أسرة واحدة (سيدة وابنها وبنتها)، داخل منزلهم بعزبة رستم التابعة للقرية.

قوة أمنية من المباحث الجنائية إلى موقع الحادث، وأجرت تحرياتها بعد معاينة الجثث التي كانت مقطعة بشكل مشوه، وسجلت بها علامات ذبح في منطقة العنق، قبل إضرام النار بها، حيث أكد الشهود والسكان المحيطين بموقع الحادث أن مرتكب الواقعة محمد أحمد الشرقاوي 29 سنة، محامي، وشقيق الضحيتين الثاني والثالثة وابن الضحية الأولى.

أمرت النيابة العامة عقب التحقيق بحبس المتهم وتحويله لمستشفى الأمراض العقلية لبيان سلامة قواه العقلية ومازال تحت الكشف الطبي.