طالب ينهي حياته بـ"الحبة القاتلة" في سوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أنهى طالب حياته بتناول مادة سامة، بمنزل أسرته، بجرجا جنوبي محافظة سوهاج، وكشف عمه غموض الواقعة.

تلقى مأمور مركز شرطة جرجا إشارة من مستشفى البلينا المركزي بوصول "عبدالله. ا" 19 عامًا طالب مصابًا بتسمم، ادعاء تناول مادة سامة، وتوفي أثناء تقديم الإسعافات اللازمة.

أفاد عمه "خالد. ح" 55 عامًا عامل أنه أثناء تواجد ابن شقيقه المذكور بالمنزل تناول قرص حفظ الغلال السام، ما أدى لإصابته التي أودت بحياته؛ لمروره بحالة نفسية سيئة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.