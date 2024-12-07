قتل أمه وشقيقيه.. ‬سفاح عزبة رستم في قفص الاتهام أمام محكمة جنايات المحلة

الغربية - مروة شاهين:

تنظر الدائرة الثانية بمحكمة جنايات المحلة بمحافظة الغربية، اليوم السبت، أولى جلسات سفاح عزبة رستم، والمتهم بانهاء حياة والدته وشقيقه وشقيقته، داخل منزلهم الكائن بعزبة رستم التابعة لقرية الشين، بمركز ومدينة قطور بسبب خلافات بينهما على الميراث.



كانت مديرية أمن الغربية إخطارًا من شرطة النجدة ببلاغ من أهالي قرية الشين بمقتل 3 أشخاص من أسرة واحدة (سيدة وابنها وبنتها)، داخل منزلهم بعزبة رستم التابعة للقرية.

قوة أمنية من المباحث الجنائية إلى موقع الحادث، وأجرت تحرياتها بعد معاينة الجثث التي كانت مقطعة بشكل مشوه، وسجلت بها علمات ذبح في منطقة العنق، قبل إضرام النار بها، حيث أكد الشهود والسكان المحيطين بموقع الحادث أن مرتكب الواقعة محمد أحمد الشرقاوي 29 سنة، محامي، وشقيق الضحيتين الثاني والثالثة وابن الضحية الأولى.

أمرت النيابة العامة عقب التحقيق بحبس المتهم و الالتهاب لمستشفي الأمراض العقلية لبيان سلامة قواه العقلية ومازال تحت الكشف الطبي .