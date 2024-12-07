اليوم.. أولى جلسات محاكمة سفاح عزبة رستم في الغربية

الغربية- مروة شاهين:

تنظر الدائرة الثانية بمحكمة جنايات المحلة، بمحافظة الغربية، أولى جلسات سفاح عزبة رستم، والمتهم بإنهاء حياة والدته وشقيقه وشقيقته، داخل منزلهم الكائن بعزبة رستم التابعة لقرية الشين، بمركز ومدينة قطور بسبب خلافات بينهما على الميراث.

كانت مديرية أمن الغربية، قد تلقت إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغا من أهالي قرية الشين بمقتل 3 أشخاص من أسرة واحدة (سيدة وابنها وبنتها)، داخل منزلهم بعزبة رستم التابعة للقرية.

قوة أمنية من المباحث الجنائية انتقلت إلى موقع الحادث، وأجرت تحرياتها بعد معاينة الجثث التي كانت مقطعة بشكل مشوه، وسجلت بها علمات ذبح في منطقة العنق، قبل إضرام النار بها.

وأكد الشهود والسكان المحيطين بموقع الحادث أن مرتكب الواقعة محمد أحمد الشرقاوي 29 سنة، محامي، وشقيق الضحيتين الثاني والثالثة وابن الضحية الأولى.

أمرت النيابة العامة عقب التحقيق بحبس المتهم، وعرضة على مستشفى الأمراض العقلية لبيان سلامة قواه العقلية ومازال تحت الكشف الطبي.