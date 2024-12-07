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مصرع سيدة خمسينية داخل منزلها في ظروف غامضة بقنا

06:22 ص السبت 07 ديسمبر 2024

جثة - أرشيفية

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قنا-عبدالرحمن القرشي:

لقيت سيدة خمسينية مصرعها، بطلقات نارية داخل منزلها في ظروف غامضة بقرية المراشدة، مركز الوقف، شمالي محافظة قنا.

البداية كانت بتلقي مديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة الوقف، يفيد بمصرع سيدة بطلقات نارية داخل منزلها في قرية المراشدة، التابعة لدائرة المركز.

والفحص تبين مصرع سيدة في الخمسينيات من عمرها بطلق ناري داخل منزلها في قرية المراشدة مركز الوقف، تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى الوقف المركزي تحت تصرف الجهات المختصة.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مصرع سيدة خمسينية طلقات نارية مركز الوقف محافظة قنــا النيابة العامة أمن قنا
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