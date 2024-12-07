توجيهات عاجلة.. أول تحرك لمحافظ أسوان بعد حريق عمارتين بمنطقة السيل الريفى -صور

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أسوان - إيهاب عمران:

أعطى اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، توجيهاته بمراجعة كافة الاشتراطات والإجراءات الخاصة بالأمان والسلامة المهنية والتراخيص والمرافق العامة بالعمارات والمباني السكنية بمنطقة السيل الريفى، وذلك عقب إندلاع حريق فى عمارتين سكنيتين مساء الجمعة والذى امتد لـ ٨ وحدات سكنية.

كان قوات الحماية المدنية أخمدت الحريق قبل امتداده للمناطق المحيطة بواسطة ٧ سيارات إطفاء، دون وقوع خسائر فى الأرواح سوى إصابة ٦ أفراد باختناق، جرى تحويلهم لمستشفى أسوان الجامعى منهم ضابط ومعاون شرطة، وأيضا مواطن، بالإضافة إلى ٣ طالبات من المقيمات فى المدينة الجامعية المجاورة للحريق.

وكلف محافظ أسوان مديرية التضامن الإجتماعى، والجهات المعنية بحصر الخسائر، مع إحالة واقعة الحريق لجهات التحقيق المختصة للوقوف على أسبابه لإتخاذ الإجراءات اللازمة.

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