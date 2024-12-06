لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

بالصور.. إصابة 5 أشخاص في حريق عمارتين بأسوان

11:56 م الجمعة 06 ديسمبر 2024
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    حريق عمارتين بأسوان (14)
  • عرض 14 صورة
    حريق عمارتين بأسوان (13)
  • عرض 14 صورة
    حريق عمارتين بأسوان (4)
  • عرض 14 صورة
    حريق عمارتين بأسوان (5)
  • عرض 14 صورة
    حريق عمارتين بأسوان (6)
  • عرض 14 صورة
    حريق عمارتين بأسوان (7)
  • عرض 14 صورة
    حريق عمارتين بأسوان (8)
  • عرض 14 صورة
    حريق عمارتين بأسوان (9)
  • عرض 14 صورة
    حريق عمارتين بأسوان (10)
  • عرض 14 صورة
    حريق عمارتين بأسوان (2)
  • عرض 14 صورة
    حريق عمارتين بأسوان (12)
  • عرض 14 صورة
    حريق عمارتين بأسوان (11)
  • عرض 14 صورة
    حريق عمارتين بأسوان (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أسوان - إيهاب عمران:

أصيب 5 أشخاص باختناقات نتيجة الدخان المتصاعد من احتراق عمارتين بمدينة أسوان.

كان اللواء محمد أبو الليل مدير أمن أسوان، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة أسوان، بنشوب حريق بعمارة سكنية بشارع السماد بمدينة أسوان، وامتدت النار لعمارة مجاورة.

وانتقلت سيارات الإسعاف، وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق، وتمكنت من السيطرة عليه قبل امتداد النار لباقى العمارات المجاورة، وقامت سيارات الإسعاف بنقل 3 فتيات ورجلين إلى المستشفى لإصابتهم باختناق، فيما حررت قوات الأمن محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

حريق عمارتين بأسوان قوات الحماية المدنية حريق إصابة 5 أشخاص مدير أمن أسوان النيابة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مصرع طالب ثانوي جراء سقوط سيارة ملاكي فى ترعة ببني سويف

إعلان

إعلان