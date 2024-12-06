بالصور.. إصابة 5 أشخاص في حريق عمارتين بأسوان

أسوان - إيهاب عمران:

أصيب 5 أشخاص باختناقات نتيجة الدخان المتصاعد من احتراق عمارتين بمدينة أسوان.

كان اللواء محمد أبو الليل مدير أمن أسوان، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة أسوان، بنشوب حريق بعمارة سكنية بشارع السماد بمدينة أسوان، وامتدت النار لعمارة مجاورة.

وانتقلت سيارات الإسعاف، وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق، وتمكنت من السيطرة عليه قبل امتداد النار لباقى العمارات المجاورة، وقامت سيارات الإسعاف بنقل 3 فتيات ورجلين إلى المستشفى لإصابتهم باختناق، فيما حررت قوات الأمن محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.