عريس و4 من أسرته.. تشييع جثامين ضحايا حادث سوهاج: "الفرحة متمتش" -صور

سوهاج- عمار عبدالواحد:

شيع المئات من أهالي قرية أولاد سالم بحري والقرى المجاورة بدار السلام شرقي محافظة سوهاج، مساء الجمعة، جثامين 5 أشخاص من أسرة واحدة لقوا مصرعهم في حادث انقلاب سيارة ملاكي "تمناية" في ترعة الفاروقية أمام قرية الشيخ امبادر، أثناء توجههم إلى محافظة قنا لخطبة فتاة من المحافظة لأحد الضحايا، ورفقته عددًا من أفراد الأسرة وأقاربه.

وتعالت صرخات وبكاء أسرة وأقارب المتوفين أثناء تشييع الجثامين الخمسة لمقابر عائلتهم "برمانة" بذات الناحية، حيث خرجت النعوش بعد الصلاة عليهم في مسجد القرية خلف بعضها في مشهد جنائزي مهيب.

وحصل "مصراوي" على أسماء ضحايا ومصابي الحادث، ضمت قائمة المتوفيين: "عبير. س" 48 عامًا، "زياد. أ" 8 أعوام، "أحمد. س" 38 عامًا، "محمد. س" 55 عامًا، "إسلام. ع" 27 عامًا "العريس".

بينما شملت قائمة المصابين كل من "ياسر. خ" 45 عامًا مصابًا بكسر مضاعف بالذراع الأيسر، "عفيفي. س" 54 عامًا مصابًا بقطع بالأذن اليسرى واشتباه ما بعد الارتجاج، "محمد. أ" 54 عامًا مصابًا بكسر بالذراع الأيمن وكدمات متفرقة بالجسد، "هدى. أ" 40 عامًا مصابًا بكدمة بالصدر واشتباه كسر بالضلوع، "سحر. أ" 45 عامًا مصابة بكدمات، "مهران. م" 5 أعوام، وشخص آخر مصاب بكدمات بسيطة لم يتم نقله للمستشفى.

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