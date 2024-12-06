بالصور.. حريق هائل يلتهم عمارة سكنية فى أسوان

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أسوان - إيهاب عمران:

شب حريق هائل بعمارة سكنية بمنطقة السماد بمدينة أسوان، وحاولت قوات الحماية المدنية السيطرة عليه ومنع امتداده للعقارات المجاورة.

تلقى اللواء محمد أبو الليل مدير أمن أسوان، إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ بنشوب حريق بعمارة سكنية بمنطقة السماد وتحركت قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق.. وسنوافيكم بالتفاصيل.