"كأنها ماتت إمبارح".. أول تعليق لوالد نيرة أشرف على مسلسل "ساعته وتاريخه" -صور

الغربية - مروة شاهين:

قال أشرف الغريب والد الطالبة نيرة أشرف، إنه حرص علي مشاهدة الحلقة الاولي من مسلسل "ساعته وتاريخه" الذي يجسد قصة ابنته التي توفيت علي يد زميلها محمد عادل بعدة طعنات متفرقة أمام جامعة المنصورة في عام 2022.

"حسيت أنها ماتت امبارح".. بهذه الكلمات علق والد الطالبة نيرة أشرف، علي أحداث المسلسل، وأوضح لـ "مصراوي" ، أنه لم يستطيع مشاهدة الحلقة ولحظة وفاتها، مضيفا :" أنه حال نزولها من السيارة لدخول الكلية، كنت بنادي عليها وأقولها متنزليش يا نيرة، وأنا هذا المشهد أصاب جميع أفراد الأسرة بحالة من الحزن الشديد والبكاء".

وأضاف أن الفتاة التي قامت بتجسيد شخصية نيرة، كانت بها شئ من العصبية، بعكس ابنتي تماماً لأنها كانت تتمتع بالهدوء، وعدم الانفعال، مشيرا إلى أن من ضمن الأخطاء الواردة فى السياق الدرامي للعمل الفني هو ذهاب نيرة للامتحان دون علم والدتها وهو أمر غير صحيح.

واختتم حديثه بأنه يحرص على زيارة قبر نجلته نيرة أشرف كل يوم جمعة، لقراءة آيات من القرآن الكريم، والدعاء لها بالرحمة والمغفرة، واحضار البخور الذي تحبه.